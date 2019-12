Consumenten de klos door slechte internetvoorwaarden

Consumentenbond pleit voor Geschillencommissie Internet



De kleine lettertjes die internetaanbieders hanteren zijn mistig en negatief voor consumenten. Consumenten zitten vast aan contracten waar ze bij wijziging van de inhoud niet tussentijds van af kunnen. Daarbij wijzigen internetproviders zomaar de voorwaarden zonder consumenten daar duidelijk over in te lichten en mensen worden gestraft als ze ongedefinieerde downloadlimieten overschrijden. De Consumentenbond wil dat internetproviders tweezijdig overeengekomen algemene voorwaarden hanteren, zodat er een Geschillencommissie Internet kan worden opgericht. Om dit te bereiken heeft de bond de steun van de minister van Economische Zaken ingeroepen.

De Consumentenbond vindt dat consumenten niet langer de dupe mogen zijn van de slechte voorwaarden die internetproviders hanteren. Het is te dol dat een markt waarin vele miljoenen omgaan en waar hele grote bedrijven met elkaar concureren er geen mogelijkheid bestaat om te komen tot met de Consumentenbond afgestemde algemene voorwaarden. Deze moeten dan als basis dienen voor een onafhankelijke geschillencommissie bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

Laagdrempelige geschillenbeslechting

Op dit moment moeten consumenten naar de rechter als ze een probleem hebben met hun internetaanbieder. De Consumentenbond doet een beroep op Minister Brinkhorst van Economische Zaken om de internetbranche te verbeteren. De bond vraagt de minister mee te werken aan het tot stand komen van goede voorwaarden en de komst van een Geschillencommissie Internet.

Voorbeelden van onduidelijke voorwaarden

Internetprovider Chello heeft sinds januari 2005 de voorwaarden voor nieuwe klanten gewijzigd. Consumenten die zich niet houden aan de “acceptable use policy”, de downloadlimiet, worden in snelheid teruggezet of erger, terwijl niet duidelijk is wanneer dit precies gebeurt.

Ook heeft de bond kritiek op internetaanbieder Wanadoo. Onlangs "kneep" deze provider de toegang tot haar server voor nieuwsgroepen toen het downloaden van de nieuwsserver te veel werd in de ogen van Wanadoo. De provider besloot dat deze dienstverlening niet meer tot de overeenkomst behoorde. De bond vindt dit juist een beperking van de dienstverlening.

Verder hekelt de Consumentenbond de hoge kosten van sommige providers die bij een verhuizing in rekening worden gebracht en enkele internetproviders bieden tweejarige contracten aan zonder dat ze de mogelijkheid geven aan klanten na een jaar van de overeenkomst af te komen.