Vinger aan de pols problemen energiebedrijven

De Consumentenbond heeft afgelopen weekend in de media scherp afkeurend gereageerd op de door NUON geplaatste advertentie in kranten, waarin het bedrijf excuses aanbiedt voor de problemen rond de administratieve afhandeling van energierekeningen. Mede dankzij de scherpe veroordeling van de bond heeft verantwoordelijk minister Brinkhorst de directies van de energiebedrijven de wacht aangezegd.

Hij wil dat per 1 april het aantal problemen met de helft is verminderd en per 1 juli helemaal is opgelost. Een onafhankelijk bureau moet controleren of dit ook daadwerkelijk het geval is. Omdat er in het verleden al meer beloftes zijn gedaan, wil de Consumentenbond graag weten hoe de problemen worden aangepakt en hoe de minister hierop toezicht houdt. De Consumentenbond heeft daarom per brief om meer informatie hierover gevraagd.

Stroom van klachten

Al maanden stromen er bij de Consumentenbond klachten binnen over de slechte service van energiebedrijven omdat deze hun administratiesystemen en klachtenafhandeling niet op orde hebben. In plaats van het plaatsen van peperdure advertenties, kunnen de bedrijven dan ook beter hun service verbeteren en de problemen aanpakken.