Bond positief over toezicht AFM op pensioeninformatie

De Consumentenbond is verheugd over het plan van minister De Geus (Sociale Zaken) om de toezicht op de pensioeninformatie onder te brengen bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). De AFM houdt al toezicht op tal van financiële diensten. Met zijn voornemen komt de minister tegemoet aan de wens van de Consumentenbond die campagne voert onder de titel ‘Pensioen, duidelijkheid over later’. De AFM heeft getoond een toezichthouder te zijn, die duidelijk kiest voor de consument.

Ruim twee jaar geleden is de Consumentenbond begonnen met de campagne ‘Pensioen, duidelijkheid over later’. Met name verzekeraars en pensioenadviseurs bestoken consumenten met argumenten dat het pensioen ‘ongetwijfeld niet voldoende zal zijn’ en ‘dat de Nederlander zelf zijn pensioen moet bijspijkeren’. De Consumentenbond vindt dat consumenten dat pas kunnen beslissen als zij eerst duidelijkheid hebben over hoeveel zij aan pensioen van de staat (AOW/ANW) en van de werkgever kunnen verwachten.

De bond eist dat de pensioenfondsen en verzekeraars daarover veel betere voorlichting geven. Vaak is de informatie die de gemiddelde consument over zijn of haar pensioen krijgt, niet begrijpelijk en onleesbaar. De bond heeft er daarom bij de overheid op aangedrongen die informatiestroom te verbeteren. De AFM zal nu alle informatie van de pensioenuitvoerders gaan controleren op juistheid en toegankelijkheid.