Waarschuwing voor Office Centrale des Comptes

Heeft u een mailing ontvangen van “Office Centrale des Comptes” oftewel het “Centraal Bureau van Berekeningen? Laat u niet verleiden om mee te doen, is ons advies.

De brief begint met de volgende alarmerende aanhef:

“Waarschuwing: wegens een computerfout een foute storting op uw rekening. Wij informeren u dat bij het controleren van onze boekhouding, wij erachter zijn gekomen dat door een computerfout, geheel buiten onze wil om, uw rekening per ongeluk gecrediteerd is met een bedrag van €195.000."

Hierop volgt de uitleg dat de fout snel zal worden hersteld, waardoor er op uw rekening niets te zien zal zijn. Er wordt een “compenserende vergoeding” van €4.550 in het vooruitzicht gesteld. U moet daarvoor dan wel €20 betalen en speelt op die manier mee in een kansspel.

De ergernis en onduidelijkheid over deze mailing is groot, zo blijkt uit klachten die bij de Consumentenbond zijn binnengekomen. Volgens de Consumentenbond is de mailing misleidend en op meerdere punten in strijd met regels van de Nederlandse Reclame Code. De bond zal daarom een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. De vraag is echter hoe effectief een eventuele aanbeveling van de commissie in dit geval zal zijn.

Volgens de Wet op de Kansspelen is voor het organiseren van loterijen een vergunning vereist en die is in dit geval niet afgegeven. Tegen illegale praktijken moet volgens de bond keihard worden opgetreden, maar het Openbaar Ministerie doet dat niet, zo leert de ervaring met eerdere, vergelijkbare gevallen. De Consumentenbond zal van deze zaak ook weer melding maken bij het Ministerie van Justitie, met als doel dit soort praktijken eindelijk eens structureel een halt toe te roepen.

Ons advies aan consumenten blijft intussen: laat u niet verleiden om mee te doen en gooi dergelijke reclame (want dat is het) gewoon ongelezen weg!