Geld terug bij late en onjuiste energierekening

Klanten van energiebedrijven moeten geld terugkrijgen als zij een te late of onjuiste rekening krijgen. En zij moeten gratis naar hun energiebedrijf kunnen bellen als zij over rekeningen een vraag of een klacht hebben. Daarover gaat de Consumentenbond op korte termijn met de directies van de grote energiebedrijven om de tafel zitten.

Bij de Consumentenbond komen al maanden klachten binnen over hoge rekeningen, dubbele rekeningen, te laat verstuurde (eindaf)rekeningen en onhebbelijke service van de energiebedrijven. En dat terwijl de energiebedrijven keer op keer hadden beloofd dat hun administratie op orde zou zijn vóór het vrijmaken van de energiemarkt, juli 2004. Een slechte administratie is rampzalig als mensen volop gaan switchen tussen energiebedrijven, nog los van alle ergernis die mensen toch al ondervinden van te late en onjuiste rekeningen (zoals bij een verhuizing).

€50 terug bij onjuiste rekening

Vanuit de politiek zijn deze week ideeën gekomen om energiebedrijven via een financiële prikkel te dwingen hun administratie nu eindelijk eens écht op orde te brengen. Ook is vanuit de Tweede Kamer (terecht) aangegeven dat het te zot voor woorden is dat gedupeerde klanten moeten betalen als zij hun energiebedrijf er op wijzen dat hun administratie niet deugt: het bellen naar een callcentre kost vaak (veel) geld.

De Consumentenbond pakt de handschoen op en gaat op korte termijn met de directies van de grote energiebedrijven om tafel zitten om deze twee zaken te bespreken. Mensen moeten bij een te late en onjuiste rekening als genoegdoening een bedrag gestort krijgen op hun bankrekening: €10 bij een overschrijding van een week, €30 bij twee tot vier weken en €50 bij een nog langere periode. Dit moet de energiebedrijven stimuleren om de administratie te verbeteren. En het bellen naar een callcentre van een energiebedrijf moet gratis zijn zolang die administratie niét op orde is.