KiesBeter.nl informeert over gezondheid en zorg

De vorige week geopende website KiesBeter.nl heeft sinds donderdag twee nieuwe onderdelen. Het gaat om KiesBeter.nl/medicijnkosten en KiesBeter.nl/zorgverzekeringen. Deze deelsites bevatten gegevens over welke medicijnen vergoed worden en informatie waarmee je ziekenfondsen onderling kunt vergelijken.



De deelsites zijn gemaakt door het RIVM, met medewerking van het College voor Zorgverzekeringen en de Consumentenbond. Kiesbeter.nl is een onafhankelijke bron voor informatie over zorg en gezondheid voor gebruikers van zorg.

Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid

Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om de site verder te ontwikkelen in nauwe samenspraak met (vertegenwoordigers van) toekomstige gebruikers en met vele aanbieders van informatie in de gezondheidszorg.

Voor het publiek is de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de informatie van groot belang. Daarom toetst het onafhankelijke RIVM informatie voordat die gepresenteerd wordt op KiesBeter.nl.

Geleidelijke ontwikkeling

Komende maanden zal de website regelmatig worden voorzien van een update en vindt verdere uitbreiding van de onderwerpen plaats. Binnen enkele weken zal ook de deelsite kiesbeter/ziekenhuizen beschikbaar komen. Op dit deel van de site is onder andere informatie te vinden over wachtlijsten en over welke faciliteiten in welk ziekenhuis beschikbaar zijn.

In de loop van 2005 komt informatie beschikbaar over verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en huisartsen. Ook zal er vanaf 2006 informatie te vinden zijn over klachten, ziekten, preventie en patiƫntenorganisaties.

Inspelen op vragen van zorggebruikers

Het RIVM gaat in de toekomst systematisch informatie verzamelen over vraag- en zoekgedrag van bezoekers van de onderdelen van KiesBeter.nl. Zo kan de site steeds beter worden afgestemd op de vragen van het publiek.

