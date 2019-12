Nieuwe EU commissaris tegen kinderreclame ongezonde voeding

De Consumentenbond is blij met de plannen van Europees Commissaris voor consumentenbescherming Markos Kyprianou om kinderreclame voor fast food en ongezonde snacks aan te pakken. Zeker waar het reclame voor producten met veel vet, suiker of zout betreft wil hij strenge maatregelen. Hij heeft het bedrijfsleven een ultimatum gegeven: als zelfregulering binnen een jaar geen zichtbaar effect heeft, wil hij dat het wettelijk aan banden wordt gelegd.

De Consumentenbond pleit in haar campagne Bond kiest gezond voor een verbod op reclame voor ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen. Wij voelen ons door de uitspraak van Kaprianou dan ook gesteund.



Het feit dat Commissaris Kaprianou in december 2004 is aangetreden en nu al met dit stevige voornemen komt stemt de Consumentenbond zeer positief.

