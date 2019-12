Reizigers tegen eigen bijdrage OV-chipkaart

Bijna 90% van de reizigers is tegen een bijdrage van €7 voor de OV-chipkaart. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond onder 725 frequente reizigers. De bond vindt dat de kaart eerst zijn waarde moet bewijzen vóór de klant ervoor moet betalen en dat het openbaar vervoer niet duurder mag worden als gevolg van de invoering.

De komende jaren zal de OV-chipkaart geleidelijk worden geïntroduceerd in ons land. De kaart bevat een elektronische beurs die reizigers naar keuze kunnen opladen met een reistegoed in euro´s of met een enkele reis, retour of abonnementsvorm voor het openbaar vervoer. De chipkaart moet het gebruik van het openbaar vervoer makkelijker en aantrekkelijker maken. Ook verwachten de vervoerssector en de overheid dat het – in combinatie met het afsluiten van stations - moeilijker wordt om zwart te rijden, wat de sociale veiligheid ten goede komt. In Rotterdam en omgeving is de kaart al op proef in gebruik genomen.

Prijzen variëren per regio en tijd

Om de invoering financieel haalbaar te maken gaan de overheden en vervoerbedrijven tot nu toe uit van een eigen bijdrage voor de gebruiker van circa €7 en zijn er plannen om verschillende tarieven in rekening te brengen voor spits en dal. Of dat betekent dat reizen in de spits duurder wordt dan nu het geval is, is overigens nog niet duidelijk. Ook is het niet ondenkbaar dat de tarieven voor het stads- en streekvervoer gaan variëren per regio, omdat de rijksoverheid bij het afschaffen van de strippenkaart hier niet langer zeggenschap over heeft. Dat komt de duidelijkheid en voorspelbaarheid van de ritkosten uiteraard niet ten goede.

De Consumentenbond ziet kansen voor de OV-chipkaart maar is bang dat er weinig draagvlak is onder de reizigers wanneer die het gebruik van het openbaar vervoer duurder maakt terwijl de voordelen zich nog maar moeten bewijzen. Een meerderheid van de reizigers is het hiermee eens, zo blijkt uit onderzoek. Een overgrote meerderheid van 90% is tegen een aanschafprijs voor de kaart, omdat je tenslotte al voor het vervoer betaalt.

Vervoer mag met chipkaart niet duurder worden

Wel vindt 42% een borg van bijvoorbeeld €7 redelijk, die je terugkrijgt als je de kaart inlevert, om te voorkomen dat er al te nonchalant met de kaart wordt omgegaan. Circa 70% is van mening dat de kaart niet mag worden gebruikt om het openbaar vervoer in de spits duurder te maken. De Consumentenbond zal in het overleg met de vervoerbedrijven en overheden de komende tijd dit reizigersstandpunt verdedigen.