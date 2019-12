ADSL van Dutchweb naar Fiberworld

In januari is ADSL-aanbieder Dutchweb Services gestopt met het aanbieden van ADSL. De klanten van Dutchweb hebben begin januari een brief gekregen met daarin de keuze om ofwel zelf een andere ADSL-aanbieder te zoeken, ofwel over te gaan naar Fiberworld. Hierbij werd aangegeven dat de voorwaarden niet zouden wijzigen en de prijs gelijk zou blijven.

Een flink aantal consumenten heeft gebeld naar de Consumentenbond met vragen of klachten over de overgang naar Fiberworld. Deze betroffen voornamelijk onduidelijkheden over de door Fiberworld gehanteerde opzegtermijn en de korte periode van 10 dagen waarbinnen besloten moest worden met Fiberworld in zee te gaan.

Wij hebben met Fiberworld contact opgenomen en de volgende vraag voorgelegd, die na meerdere keren aandringen telefonisch werd beantwoord:

Vraag: Welke opzegtermijn geldt als consumenten zijn overgestapt naar Fiberworld en vervolgens alsnog een andere aanbieder vinden en willen opzeggen? Antwoord: De consument heeft met Dutchweb een jaarcontract gesloten. De consument kan het contract opzeggen uiterlijk een maand voor de afloop van het jaarcontract.

Let dus op de datum van het contract dat u indertijd met Dutchweb heeft gesloten. Na afloop van het jaarcontract geldt een opzegtermijn van een maand. Er kan dan dus iedere maand opgezegd worden.