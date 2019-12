Honderden energieproblemen opgelost door bemiddelingsactie

Aan de actie “Uw energieprobleem zal ons een zorg zijn” van de Consumentenbond hebben tegen de negenhonderd gedupeerde energieconsumenten mee gedaan. De meeste mensen hadden problemen met hun energiebedrijf over hun rekening. Maar, de Consumentenbond verzamelde ook klachten over de overstap naar een ander energiebedrijf.

Mensen gaven aan dat het onduidelijk is bij welke energieleverancier ze klant zijn of wanneer een overstap precies heeft plaatsgevonden. Ook blijkt in een aantal gevallen een overstap naar een ander bedrijf administratief niet goed afgehandeld te zijn waardoor consumenten geen of juist dubbele rekeningen ontvangen.

Bemiddelingsactie goed verlopen

De energiebedrijven hebben het grootste deel van de klachten naar behoren afgehandeld. De Consumentenbond is tevreden over het verloop van deze bemiddelingsactie, al vindt de bond wel dat de administratie bij de energieleveranciers structureel op orde moet zijn.