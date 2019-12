0900-cowboys moeten aan de lijn

Consumenten worden op dit moment onvoldoende beschermd tegen software die de pc binnenkomt en ongemerkt dure telefoonnummers belt. De ergste vorm daarvan zijn programmaatjes die stiekem de pc insluipen, de standaard-internetverbinding met de eigen provider verbreken om vervolgens automatisch een duur betaalnummer te bellen. Deze zogenoemde "autodialers" jagen consumenten op hoge kosten.

De Consumentenbond wil dat tegen deze "0900-cowboys" wordt opgetreden. De minister van Economische Zaken heeft beloofd dat er wetgeving komt die de telecomwaakhond Opta de mogelijkheid geeft in te grijpen. Uitgangspunt daarbij is dat de partij die de rekening verstuurt, de verantwoordelijke is voor de afhandeling. Het probleem is dat dit eenvoudiger gezegd is dan gedaan, waardoor een wet heel lang op zich laat wachten.

De Consumentenbond vindt dat er nĂș iets aan de problemen moet gebeuren. De bond krijgt tientallen klachten van leden die geconfronteerd worden met hoge rekeningen waar ze niets aan kunnen doen. Vooruitlopend op wetgeving zouden telecomaanbieders de handen ineen moeten slaan. Een eventueel door aanbieders te ontwikkelen plan moet dan wel aan eisen voldoen.

De Consumentenbond vindt dat het plan op korte termijn in werking moet treden, er moeten duidelijke criteria zijn voor vaststelling van "foute nummerhouders" en er moet snelle en volledige compensatie zijn voor gedupeerde consumenten.

Als er snel een oplossing komt die effectief blijkt te zijn, zou uiteindelijk wetgeving voor deze problemen beperkt kunnen blijven.