Verwarring rond kofferactie van Thomas Cook

De Consumentenbond heeft in januari een aantal klachten ontvangen van leden over de kofferactie van reisorganisatie Thomas Cook. Duizenden klanten van Thomas Cook ontvingen per post bericht dat er ‘vanaf vandaag een gratis koffer klaar staat, maar dat deze koffer niet door de brievenbus kan’.

In het bericht dat de klanten van Thomas Cook hadden ontvangen, zijn de actievoorwaarden niet toegelicht. Thomas Cook heeft inmiddels in een brief aan de betreffende klanten én op hun reisbureaus excuses aangeboden voor het onduidelijke bericht. De brief is eenmalig verstuurd.

Het bericht van Thomas Cook was onduidelijk. Mensen vroegen zich bijvoorbeeld af waar ze de koffer moesten ophalen. Sommige consumenten gingen naar het dichtstbijzijnde Thomas Cook reisbureau of naar het postkantoor in de veronderstelling daar de koffer af te kunnen halen. Daar bleek dat ze de koffer alleen konden ontvangen als ze aan de actievoorwaarden voldeden. Ze moesten een vakantie boeken van het huismerk Thomas Cook, vanaf 1 april vertrekken en de reissom moest minimaal €750 zijn.