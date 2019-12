Keukenleveranciers verantwoordelijk voor schade

De rechtbank Arnhem heeft op 26 januari 2005 uitspraak gedaan in de zaak de Advocaat Mr R. de Lange had aangespannen namens 150 gedupeerden tegen 13 keukenleveranciers. In deze uitspraak is bepaald dat de leveranciers aansprakelijk zijn voor de schade die bestaat uit het uitblijven van restitutie van de gehele koopprijs, mits komt vast te staan dat de desbetreffende kopers zelf geheel aan hun verplichtingen tegenover de financiƫle derden hebben voldaan.

De eisende partijen worden in de gelegenheid gesteld om dit te gaan bewijzen. Verder zegt de rechtbank dat de verplichting tot schadevergoeding in aanmerking komt voor matiging omdat toekenning van volledige schadevergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden.

Deze procedure wordt onafhankelijk gevoerd van de procedure die de Consumentenbond is gestart. Het vonnis in onze zaak wordt verwacht op 6 april 2005.