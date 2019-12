Nieuwe bemiddeling in aandelenleasedrama

Duisenberg, oud president van de Europese Centrale Bank en van de Nederlandsche Bank, gaat onderzoeken of er toch een oplossing mogelijk is in het geschil tussen de aanbieders van aandelenleaseproducten (Aegon en Dexia) en de behartigers van honderdduizenden gedupeerde beleggers, waaronder de Consumentenbond. De bond heeft samen met de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease al diverse rechtszaken aangespannen tegen Dexia om op te komen voor gedupeerde beleggers.

De belangenbehartigers zijn blij met de nieuwe bemiddelingspoging. Zij hebben altijd gezegd te willen blijven praten over oplossingen voor gedupeerde beleggers.