Boodschappenmandje verkeerd "gevuld"door rechter

In het geschil tussen Albert Heijn en Peijnenburg over de prijs van de ontbijtkoek heeft de rechter middels een kort geding uitspraak gedaan. De rechter doet in het vonnis onder andere de uitspraak dat de vaste samenstelling van het boodschappenmandje waarmee de Consumentenbond de prijzen van supermarkten vergelijkt, aanleiding zou geven tot verstoring van de concurrentie.

Die constatering is niet juist. De samenstelling van het boodschappenmandje wisselt namelijk steeds en is dus helemaal niet “vast”. Wel zijn er producten die vaker in de prijspeiling meelopen dan andere. Maar dat komt dan omdat deze ten tijde van de peiling marktleiders zijn.

Hierdoor kan het voorkomen dat de ontbijtkoek van Peijnenburg, maar bijvoorbeeld ook Campina halfvolle melk en Coca Cola vaker in het mandje zitten. Dit ziet de Consumentenbond niet als verstoring van de concurrentie.