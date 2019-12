Consumentenorganisaties op de bres voor strippenkaart

De consumentenorganisaties ANWB, Consumentenbond, ROVER en de samenwerkende ouderenorganisaties zijn verontwaardigd dat de strippenkaart niet meer te koop zal zijn bij ongeveer 400 kleinere verkooppunten. Reden daarvan is dat de organisatie Vervoers Bewijzen Nederland (VBN) stopt met het geven van provisie aan diverse distributiekanalen van de strippenkaart.

Omdat het adviesrecht van de consumentenorganisaties ten onrechte is genegeerd, eisen ANWB, Consumentenbond, ROVER en de samenwerkende ouderenorganisaties daarom dat het besluit om geen provisie meer te verstrekken aan verkooppunten die minder dan 10.000 strippenkaarten per jaar verkopen ogenblikkelijk wordt ingetrokken.

Gemakkelijk verkrijgbaar

Vervoerbewijzen voor het openbaar vervoer horen gemakkelijk verkrijgbaar te zijn, zo stellen de consumentenorganisaties. Het is zowel in het belang van de reizigers als van de vervoerbedrijven zelf dat de verkrijgbaarheid van strippenkaarten in de voorverkoop optimaal en zo breed mogelijk is. Voor de reizigers die op de betrokken verkooppunten zijn aangewezen, bemoeilijkt de maatregel van VBN het gebruik van het openbaar vervoer. Het kopen van een kaartje bij de chauffeur, trambestuurder of conducteur kost de reiziger extra geld en zorgt voor minder snelle doorstroming in het openbaar vervoer.

OV-chipkaart

Het is de bedoeling dat de OV-chipkaart het reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker gaat maken. De consumentenorganisaties vinden het onverstandig dat de OV-branche, vooruitlopend op de invoering van de chipkaart, de verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen beperkt. Niet alleen VBN maakt zich hier schuldig aan. NS haalden eerder al de strippenkaarten uit de verkoop­automaten en staakten onlangs ook de verkoop aan de loketten. Dit zijn verkeerde signalen aan reizend Nederland, zeker nu de dienstverlening van het openbaar vervoer ook op andere punten verschraalt.