Consumentenbond schort prijzenonderzoek supers op

De Consumentenbond schort het vanaf nu het prijzenonderzoek onder supermarkten op. Aanleiding is de verwijzing naar het onderzoek in de rechtszaak van Albert Heijn tegen ontbijtkoekfabrikant Peijnenburg. In deze rechtszaak werd betoogd dat Albert Heijn de Peijnenburgkoek expres onder de inkoopprijs verkoopt om zo goed te scoren in het vergelijkende prijsonderzoek van de Consumentenbond. Daarom start de bond nu een onderzoek naar mogelijke manipulatie van het mandje door supermarkten.

De Consumentenbond brengt al jaren het prijsbeleid van supermarkten in beeld. Dit gebeurt aan de hand van een wisselend samengesteld boodschappenmandje. Aangezien het voor een goede vergelijking wenselijk is dat er geen kwaliteitsverschillen tussen de producten zitten, bevat het mandje alleen A-merkproducten die in alle verschillende supermarkten beschikbaar zijn. Per meting worden de prijzen genoteerd van circa 100 producten, steeds in wisselende samenstelling. Aan de hand van de gemeten prijzen stelt de bond vast hoe duur supers ten opzichte van elkaar zijn.

Lage prijs op het eerste oog gunstig

In de rechtszaak die Albert Heijn aanspande tegen Peijnenburg betoogde de koekfabrikant dat AH zijn koek onder de inkoopprijs verkoopt, alleen om zo goedkoop te scoren in het boodschappenmandje van de Consumentenbond. Dat lijkt op het eerst oog gunstig voor consumenten. Maar niet als blijkt dat de Peijnenburgkoek vervolgens verdekt in het schap ligt, zodat de meeste consumenten een huismerk ontbijtkoek zullen pakken, maar waardoor AH gunstig scoort in het prijzenonderzoek van de bond.

Manipulatie staat onafhankelijke informatie in de weg

De Consumentenbond wil met vergelijkend onderzoek consumenten onafhankelijke informatie geven. Informatie die gemanipuleerd wordt of dreigt te worden, past niet onder die definitie. Daarom heeft de bond vandaag besloten om voorlopig te stoppen met vergelijkend prijzenonderzoek van supermarkten. De bond zal eerst nagaan of er sprake is van manipulatie van prijzen door supermarkten.

Prijsinformatie is een belangrijk onderdeel dat de bond verstrekt aan zijn leden bij de vergelijkende onderzoeken. Op zijn website en in de Consumentengids staan recente prijzen van vele producten en diensten. Bij de productprijzen betreft het richtprijzen, van/tot-prijzen en op de website van de bond zelfs prijzen tot op winkelniveau.

