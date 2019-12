Waar is uw auto het goedkoopst verzekerd?

Autoverzekeringen zijn soms onnodig duur. De premieverschillen lopen op tot duizenden euro’s. Dit concludeert de Consumentenbond naar aanleiding van een test naar all-riskverzekeringen voor nieuwe auto’s.

Een eerste schifting in het aanbod kunnen consumenten het beste maken op basis van de premie. De hoogte van de no claim, de woonplaats, het aantal kilometers dat iemand per jaar rijdt, het beroep en het verschil tussen man en vrouw bepalen de hoogte van de premie. De Consumentenbond adviseert consumenten verschillende offertes op te vragen om te kijken welke verzekering het beste bij hun past. Met behulp van een tabel die in de Geldgids staat en de productvergelijker die te vinden is op het speciale Bond Online-gedeelte in het autodossier op deze site, kunnen mensen berekenen welke maatschappij voor hen het goedkoopste is.

Websitedossier Auto's

In het autodossier is nog meer informatie te vinden over auto’s. Iedereen kan algemene informatie krijgen over de verbruikskosten, botsveiligheid van auto’s, test- en prijsinformatie, en milieuaspecten van auto’s.

Lees verder

Websitedossier Auto's

Bestel de Geldgids van deze maand

Maak nu 2 maanden kennis met de Geldgids voor maar €5