Elektronisch Geneesmiddelendossier kan levens redden

Dagelijks sterven minstens vijf mensen onnodig door bijwerkingen van geneesmiddelen, zo wordt in de uitzending van 17 februari van het tv-programma Zembla gesteld. Betere informatie over de patiënt en zijn geneesmiddelgebruik kan volgens de Consumentenbond levens redden. Daarnaast bevestigen deze cijfers wederom het belang van het melden van bijwerkingen door consumenten zelf.

Geneesmiddelen zijn bijzondere producten. Voor veel mensen zijn ze essentieel in de bestrijding van pijn en ziekte. Tegelijkertijd geldt voor sommige geneesmiddelen dat ze slechts voor een klein deel van de patiënten goed werken. Ook kunnen bijwerkingen of andere onbedoelde reacties voorkomen. In de uitzending van Zembla blijkt dat deze bijwerkingen dagelijks bij minstens vijf personen onnodig tot de dood leidt. Dit is onaanvaardbaar. De Consumentenbond vindt dat alle partijen die betrokken zijn bij het geneesmiddelengebruik hun verantwoordelijkheid moeten nemen om te zorgen dat deze onnodige sterfgevallen niet meer plaats vinden.

Elektronische Geneesmiddelendossier

Ten eerste moet de overheid haast maken met de invoering van het Elektronisch Geneesmiddelendossier, zodat voorschrijvers en apothekers weten welke medicijnen geslikt worden door patiënten en welke interacties mogelijk gaan voorkomen bij het voorschrijven van nog een middel. Consumenten moeten in dat dossier zelf kunnen (laten) aantekenen welke zelfzorggeneesmiddelen ze slikken. Ook die middelen zijn immers niet zonder gevaar.

Meldpunt Medicijnen

Daarnaast is het van levenbelang dat bijwerkingen van geneesmiddelen snel bekend worden. Uit onderzoek blijkt dat consumenten vaak eerder bijwerkingen melden dan artsen en apothekers. Ook melden de professionals vaak bijwerkingen niet als ze al op de bijsluiter staan. Daardoor ontstaat onduidelijkheid over hoe vaak de bijwerkingen zich voordoen. De Consumentenbond vindt daarom dat consumenten zelf bijwerkingen moeten kunnen melden. Wij zijn daarom betrokken bij het Meldpunt Medicijnen. Het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (DGV) beheert dit meldpunt.

Naast bijwerkingen kunnen er ook positieve ervaringen worden gemeld en gebruikersproblemen zoals moeilijk te openen medicijnenstrips. Het doel van dit meldpunt is om, aan de hand van de analyse van de meldingen, gebruikers beter voor te lichten. Maar ook worden fabrikanten, verzekeraars of de overheid aangesproken om de negatieve ervaringen om te zetten in verbeteringen in de geneesmiddelenvoorziening in Nederland. Op deze wijze wordt bijgedragen om het onnodig overlijden van mensen als gevolg van geneesmiddelgebruik uit te bannen.

Meld uw ervaringen

Uw ervaring telt dus. Meldt uw ervaringen en mogelijke bijwerkingen op Meldpuntmedicijnen.nl.

