ADSL-modems makkelijk te hacken

ADSL-modems van bepaalde leveranciers zijn mogelijk te misbruiken door kwaadwillenden. De kwetsbaarheden zijn gerelateerd aan de zogenoemde configuratiemogelijkheden van bepaalde ADSL-modems. Het is mogelijk dat iemand op afstand - via het internet en zonder dat u het merkt - toegang krijgt tot uw modem en belangrijke instellingen aanpast.

De website ‘geenstijl.nl’ bracht deze kwetsbaarheid aan het licht. De kwaadwillende persoon kan een modem bijvoorbeeld zo programmeren dat u denkt dat u een bepaalde site bezoekt maar in werkelijkheid een kwaadaardige website bezoekt, zonder dat u dit merkt. Een voorbeeld: Terwijl u denkt dat u naar de website van uw bank gaat, surft u in werkelijkheid naar de website van een hacker die u uw bankgegevens ontfutselt. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk het modem op afstand uit te zetten. De modems zijn dus te kraken, maar een hacker krijgt daarmee geen toegang tot bestanden in uw computer.

Om welke modems gaat het?

Voor zover bekend kunnen alleen ADSL-modems die gebruik maken van een Conexant-chipset kunnen op bovenstaande manier worden misbruikt. In een chipset zijn de programmatuur en de instellingen van uw modem opgeslagen. Het is dus niet zo dat alle ADSL-modems kwetsbaar zijn.

In de documentatie van uw modem kunt u vinden of uw modem gebruik maakt van de betreffende Conexant-chipset. Vooralsnog is het bekend dat het gaat om bepaalde modems van de merken Sweex, Trust en E-tech.

Wat kunt u nu doen?

De Waarschuwingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken raadt u aan uw provider of de leverancier van uw modem om advies te vragen als u in het bezit bent van een kwetsbaar modem. Zij kunnen u vertellen welke maatregelen er beschikbaar zijn om niet het slachtoffer te worden van deze kwetsbaarheden.

(Bron: www.waarschuwingsdienst.nl)