Open brief Consumentenbond aan tussenpersonen

Datum: 23 februari 2005 Open brief van de Consumentenbond aan de NVA en NBVA Onderwerp: beloningstransparantie



Naar aanleiding van de berichtgeving rondom het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie van Financiën met minister Zalm van Financiën van vanochtend, delen wij u mede dat de Consumentenbond hoogst ontstemd is over het feit dat u, tezamen met verzekeraars en banken, aan de minister heeft gemeld niet mee te willen denken aan een regeling over beloningstransparantie. Ons bekruipt langzamerhand het gevoel, dat u blijkbaar heel veel te verbergen heeft. Dat met name uw positionering in deze zaak ons in hoge mate stoort is ingegeven door de manier waarop u zich aan onze leden presenteert. Op uw website meldt u: “De NVA is een brancheorganisatie die de belangen van assurantieadviseurs behartigt en zo tegelijkertijd de belangen van de Nederlandse consument nastreeft . Want die is gebaat bij een professioneel, vakbekwaam, integer en onafhankelijk adviseur ”.





. Want die is gebaat bij een professioneel, vakbekwaam, integer en ”. NBVA: “Uw verzekeringen en financiële zaken vertrouwt u niet zomaar toe aan de eerste de beste. U wilt er uiteraard zeker van zijn dat u te maken heeft met een vakkundige en betrouwbare adviseur . Nu en in de toekomst”. Daarnaast meldt de NBVA een aantal “Waarborgen voor



* Een onafhankelijk en objectief advies * Behartiging van uw belangen * Persoonlijk advies * Heldere dienstverlening.” (Onderstrepingen door ons geplaatst.) Met name de stelling, dat u en uw leden de belangen van de consument behartigt en de consument onafhankelijk en objectief advies geeft kunt u nooit bewijzen zolang u geen openheid wenst te geven over de beloning die u ontvangt zodra u bemiddelt voor een financieel product. Wij verzoeken u dringend om deze beweringen binnen twee weken van uw sites te verwijderen. Mocht u aan dit verzoek niet voldoen, dan zullen wij aan de Reclame Code Commissie vragen uit te spreken dat dergelijke uitspraken misleidend zijn. Wij ontvangen graag op korte termijn uw reactie hierover. Inmiddels zullen wij de overheid vragen regels te gaan opstellen voor het transparant maken van de beloning van financieel adviseurs, zodat ook op die manier onjuiste prikkels in de door provisie gedreven verkoop wordt tegengegaan.

Met vriendelijke groet,

Consumentenbond

Klaske de Jonge directeur