Plan publieke omroep schaadt consument

De Consumentenbond is het absoluut oneens met het voorstel van de publieke omroep om consumenten extra te laten betalen voor auteursrechten via kabelmaatschappijen. Mensen zouden dan een toeslag betalen op hun huidige kabeltarief. Als het voorstel wordt uitgevoerd, krijgen de omroepen drie keer geld voor hetzelfde: via belastingen, via reclame en via een extra bijdrage via de kabel.

De publieke omroepen worden gefinancierd door belastinggeld om programma’s te maken of in te kopen. De Consumentenbond vindt dat "eigen" programma’s die met publiek geld zijn gefinancierd van alle Nederlanders zijn. Dat mag niet veranderen. Donderdag 24 februari is in de Tweede Kamer een spoeddebat over deze kwestie. De Consumentenbond informeert de betrokken woordvoerders van de politieke partijen over zijn standpunt.

Per 1 maart lopen de oude afspraken tussen de publieke omroep en de kabelexploitanten over de doorgifte van televisie en radio af. Ondertussen dreigen onderhandelingen over een nieuw contract tussen de partijen vast te lopen. Reden hiervoor is dat de publieke omroep de eis heeft neergelegd voortaan betaald te willen worden voor de eigen programma’s. Tot voor kort gebeurde dit alleen voor programma’s van buitenlandse zenders.

De Consumentenbond vindt het voorstel van de publieke omroep absurd. Als het voorstel doorgaat dan betaalt de consument twee keer: één keer via de belastingen en een tweede keer via een extra bijdrage bovenop het reguliere kabeltarief. De kabelmaatschappijen zullen immers, als de plannen van de publieke omroep doorgaan, extra geld vragen aan hun klanten. Door dit plan kan het extra bedrag gaandeweg flink oplopen.