Snackbars gebruiken ongezond frituurvet

De Consumentenbond is geschrokken van het hoge aantal snackbars dat nog steeds in ongezond vet frituurt en eist een wettelijke norm voor transvetzuur. Uit een onderzoek van de Voedsel en Warenautoriteit naar het gebruik van frituurvet bij snackbars en cafetaria’s is gebleken dat slechts een kwart van de zaken vloeibaar vet gebruikt.

Transvetzuren dragen bij aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De Gezondheidsraad adviseert daarom al sinds jaar en dag dat maximaal 1% van de dagelijkse energie-opname mag bestaan uit transvetzuren. Gemiddeld neemt men via natuurlijke bronnen als zuivel, vlees, eieren en vis al 0,5% op. Met een bakje friet uit ongezond frituurvet schiet je dan al heel snel over die 1% heen. Nog kwalijker is dat veel snackbars onjuiste informatie geven over het vet dat zij gebruiken.

De Consumentenbond heeft de minister van Volksgezondheid al in 2003 gevraagd een wettelijke norm in te stellen voor het maximum transvetzuurgehalte in frituurvetten. De minister koos toen voor zelfregulering. Nu de branche er klaarblijkelijk onvoldoende in slaagt haar leden er vrijwillig toe te bewegen in “gezond” vet te frituren zal de Consumentenbond de minister opnieuw aanspreken op de noodzaak tot wetgeving.