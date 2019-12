Nieuw onderhoudsrooster funest voor kwaliteit spoorvervoer

De consumentenorganisaties, verzameld in het LOCOV, roepen spoormanager ProRail op, af te zien van het plan om treinsporen doordeweeks overdag buiten gebruik te stellen voor inspectie en klein onderhoud. De aangepaste dienstregeling is niet uit te leggen aan de reiziger, de reistijden worden in veel gevallen langer en de vertragingen nemen sterk toe.

Die conclusies trekt het LOCOV (ANWB, Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, Consumentenbond, gezamenlijke ouderenorganisaties CSO, Fietsersbond en ROVER) op basis van een proef met deze werkwijze op beperkte schaal, die ProRail de afgelopen maanden heeft uitgevoerd tussen Utrecht en Enschede en tussen Utrecht en Hilversum. Bij toepassing op nationale schaal worden die effecten vele malen groter. Dergelijke effecten zijn niet beschreven in het Beheerplan van ProRail en het Vervoerplan van NS, waarover de Tweede Kamer morgenmiddag spreekt.

Gevolgen

ROVER heeft op de proeftrajecten onderzocht wat de gevolgen van het nieuwe ‘onderhoudsrooster’ voor de reizigers zijn. Het aantal reismogelijkheden neemt af doordat er minder treinen rijden. De reistijden worden op diverse trajecten 20 tot 30 minuten langer doordat treinen onderweg moeten wachten en doordat aansluitingen verloren gaan. Er zijn meer vertragingen doordat de treinen maar over één spoor kunnen rijden; de punctualiteit van een aantal betrokken treindiensten daalt met tientallen procenten. Op sommige verbindingen moeten de reizigers extra overstappen.

De aanpassingen van de dienstregeling zijn moeilijk ‘communiceerbaar’ en de informatie laat veel te wensen over. Kortom: de kwaliteit van het vervoer per spoor gaat flink achteruit, zeker wanneer de maatregel op landelijke schaal wordt ingevoerd. Vooral de betrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van het vervoer zijn in het geding.

Bezorgdheid

De consumentenorganisaties in het LOCOV hadden begin januari in een advies aan V&W en NS al hun bezorgdheid uitgesproken over de proef met het onderhoudsrooster. Zij zien hun zorg nu bewaarheid.

De verandering van werkwijze is een gevolg van striktere toepassing van arboregels bij inspectie van het spoor (het ‘schouwen’) en van een streven naar meer efficiency bij klein onderhoud. Vanzelfsprekend vinden de consumentenorganisaties de persoonlijke veiligheid van baanwerkers van groot belang, maar de onveiligheid specifiek van het ‘schouwen’ is volgens de organisaties niet aangetoond.



Plan

De Tweede Kamer spreekt dinsdagmiddag over het Beheerplan en het Vervoerplan, waarin ProRail en NS hun prestaties voor 2005 beschrijven. De voornemens van ProRail voor het ‘schouwen’ en het overdag uitvoeren van klein onderhoud hebben grote gevolgen voor de beschikbaarheid van het spoor en de kwaliteit van het spoorvervoer voor de reizigers, maar die gevolgen zijn niet beschreven in het Beheer- en het Vervoerplan.

De consumentenorganisaties vragen zich af wat dan de waarde van die plannen is. De organisaties vinden dat ProRail moet zorgen voor een optimale beschikbaarheid van het spoor. Een verslechtering van die beschikbaarheid is daarmee niet in lijn.