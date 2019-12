Geen verhoging kabeltarieven door auteursrechten publieke omroep

Tweede Kamer volgt redenering Consumentenbond



Met overgrote meerderheid heeft de Tweede Kamer gisteren gestemd tegen een voornemen van staatssecretaris Medy van der Laan van OCW - die belast is met ondermeer mediabeleid - dat voor consumenten nadelig zou uitpakken. De Consumentenbond is daar erg tevreden over.

Staatssecretaris Van der Laan steunde het voorstel van de publieke omroep om kabelmaatschappijen te laten betalen voor auteursrechten op eigen gemaakte programma’s. De Consumentenbond vindt dit volstrekt onterecht, omdat de consequentie van het plan zou zijn dat de kabelaars deze kosten zouden doorberekenen aan consumenten. En dat terwijl er helemaal geen geld moet worden gevraagd voor deze producties. De publieke omroep heeft ze immers gemaakt met belastinggeld.

Ze zijn dus al betaald en het is absurd om de consument te vragen er nogmaals voor te betalen. Doordat de producties met publiek geld zijn betaald, is het auteursrecht voor (eerste) openbaarmaking ook publiek. Daar moet niet aan worden getornd. De Consumentenbond heeft de betrokken woordvoerders van de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn visie op de zaak.

In een gezamenlijke motie van CDA en VVD onderschreven kamerleden Atsma en Örgü deze redenering. De motie werd ondersteund door PvdA, LPF, Groenlinks,Wilders en Lazrak.

De Consumentenbond verwacht dat de Staatssecretaris de wens van de Kamer volgt.

Met deze kwestie uit de weg kunnen de publieke omroep en de kabelexploitanten hopelijk binnenkort komen tot nieuwe afspraken over de doorgifte van televisie en radio.