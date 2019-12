Bond wil veiligheidsgarantie om beschermd te internetten

Antivirussoftware biedt adequate bescherming tegen virussen op de pc. Firewalls zijn echter niet allemaal waterdicht. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond naar twintig antivirus- en firewallpakketten. De Consumentenbond roept fabrikanten van deze software op een veiligheidsgarantie te bieden.



De bond is geschrokken van de uitkomsten die zijn gepubliceerd in de Digitale Consument die vandaag verschijnt. Mensen moeten tegenwoordig een goed beveiligde computer hebben, anders vragen ze om problemen. Zelfs als ze voorzorgsmaatregelen hebben genomen zijn consumenten nog steeds niet verzekerd van een veilig internet.

Kat in de zak?

De Consumentenbond wil dat consumenten kunnen vertrouwen op veiligheidssoftware en geen kat in de zak kopen. De bond vraagt zich af welke aanbieder, softwarefabrikant of internetprovider, dit probleem serieus oppakt? De bond doet een oproep een veiligheidsgarantie te bieden zodat consumenten met een gerust hart hun pc kunnen gebruiken. Mochten de beveiligingsmaatregelen niet afdoende zijn, dan moeten consumenten restitutie van het bedrag van het softwarepakket krijgen. Ook siert het de bedrijven als ze reparatiekosten van de computer vergoeden.

Vorig jaar testte de Consumentenbond ook antivirusprogramma’s en firewalls. Toen waren de resultaten andersom; de virusscanners lieten een steekje vallen en de firewalls boden voldoende bescherming. Dit jaar heeft de bond 808 virussen losgelaten op een pc. De merken Data Becker en Kaspersky Antivirus presteerden goed. Ook Denda, F-Secure, Steganos en McAfee behaalden een goed resultaat.



Firewalls slechter

Met de firewalls is het slechter gesteld. De geteste firewalls houden niet stand als de computer wordt aangevallen door bepaalde hackers en virussen. Ook de zogeheten Trojaanse paarden die bijvoorbeeld belangrijke gegevens uit een pc naar buiten smokkelen naar internetcriminelen kunnen zo binnenkomen. De Consumentenbond vindt dit frappant. Consumenten zijn daardoor niet verzekerd van een voldoende beveiligde computer terwijl ze daar wel voor betalen.