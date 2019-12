Bericht inzake luchtverfrissers

Eind 2004 en begin 2005 heeft de Consumentenbond herhaaldelijk bericht over de veiligheid van luchtverfrissers.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag heeft bij vonnis van 8 maart 2005 bepaald dat deze berichtgeving onrechtmatig was, nu de resultaten in het rapport waarop de Consumentenbond zich heeft gebaseerd, niet de conclusie rechtvaardigen dat luchtverfrissers stoffen, waaronder benzeen en formaldehyde, verspreiden in concentraties die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Door de berichtgeving van de Consumentenbond heeft volgens de Voorzieningenrechter ten onrechte de indruk kunnen ontstaan dat in Nederland verkochte luchtverfrissers bij normaal gebruik gezondheidsrisico's meebrengen.

De Consumentenbond.