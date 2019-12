Boete voor Durion is stap in de goede richting

De Consumentenbond is erg te spreken over de boete die de toezichthouder voor de energiesector DTe heeft opgelegd aan energiebedrijf Durion. Dit naar aanleiding van hun omstreden wervingsmethoden.

De Consumentenbond kreeg vorig jaar zo’n 1500 klachten over Durion. Veel van die klachten gingen over de dubieuze manier waarop dit bedrijf nieuwe klanten wierf. Klanten die telefonisch werden gevraagd of ze behoefte hadden aan een informatiepakket over het bedrijf, kregen vervolgens zonder dit in de gaten te hebben een contract waaraan ze vastzaten als dit niet binnen tien dagen werd afgezegd. Ook spiegelde het bedrijf hogere besparingen voor dan in werkelijkheid mogelijk waren.

Te late rekeningen

Ook de sancties die DTe wil nemen tegen bedrijven die veel te laat zijn met het sturen van rekeningen vormen een goed signaal. Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen de directies van de grote energiebedrijven en de Consumentenbond over een regeling voor consumenten die grote hinder hebben van de administratieve problemen in de deze sector.

De Consumentenbond heeft heel lang aangedrongen op ruimere wettelijke bevoegdheden voor de DTe om op te treden tegen bedrijven die zich niet behoorlijk gedragen op de energiemarkt. Dat de DTe die bevoegdheden heeft gekregen en nu gaat inzetten als waakhond voor de consument, stemt tot tevredenheid.