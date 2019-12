Minister krijgt alternatieve flippo's

Minister Hoogervorst opent vandaag de actieweek Vet Gezond. Met deze actie wil de Consumentenbond bereiken dat speeltjes niet langer bij ongezonde producten worden weggegeven.

Overgewicht neemt in razend tempo toe, met name bij kinderen. Eén op de 7 kinderen is nu al te dik en dat aantal neemt alleen maar toe. Juist zij worden constant verleid om ongezonde producten te eten door hebbedingetjes zoals stuntwheels, flippo’s en verrassingseieren.

De Consumentenbond pleit er voor dat zulke speeltjes alleen bij gezonde levensmiddelen worden weggegeven. Daarom komt de bond met "strippo's", een serie van zes alternatieve flippo's met afbeeldingen van kinderidolen Ernst en Bobbie. De strippo's worden uitgedeeld in zakjes fruit.

Vanmiddag overhandigt de bond de eerste strippo's aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid. Ook presenteert de bond een speciaal Vet gezond-lied van Ernst en Bobbie. Het is gratis te downloaden vanaf de website van de Consumentenbond.

