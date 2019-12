Bellen van vast naar mobiel wordt goedkoper

Bellen met een vaste lijn naar een mobiel nummer moet zeker 30 procent goedkoper vindt de OPTA. De toezichthouder in de telefooonmarkt zegt dat er onvoldoende concurrentie is bij de tarieven voor bellen van een vaste telefoon naar mobieltjes. De Consumentenbond heeft in de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor dit probleem.

In 2003 hebben de mobiele belbedrijven onder druk van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en OPTA besloten hun tarieven in drie stappen te verlagen. Het gaat hierbij om de afwikkeltarieven; de bedragen die belbedrijven elkaar in rekening brengen voor het afleveren van telefoonverkeer op hun eigen netwerk.

Nu wil de OPTA dat de telecomaanbieders hun tarieven nog meer verlagen. Tot juli 2008 krijgen de bedrijven de tijd om de prijzen tot 40 procent te verlagen.



Wat vindt de bond?

De Consumentenbond is blij met deze ontwikkeling, al vindt de bond het jammer dat het zo lang duurt voordat consumenten kunnen profiteren van lagere tarieven.