Verontwaardiging over "lot-toeslag"

De Consumentenbond is zeer verontwaardigd dat het Ministerie van Justitie goedkeuring heeft verleend aan de eenmalige toeslag van €5,25 per lot ter ere van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Beatrix.

Door te spreken over een “lot-toeslag” wordt omzeild dat er toestemming moet worden gevraagd voor het houden van een extra trekking. Het beleid van Justitie op dit gebied is namelijk dat uitbreiding van het aantal trekkingen niet wordt toegestaan. Door goedkeuring te verlenen aan een “lot-toeslag” wordt in feite toestemming verleend voor een extra trekking en daarmee de afspraak die geldt tussen de loterij en de consument aangetast. De Consumentenbond vindt dit niet acceptabel en heeft dat per brief kenbaar gemaakt aan minister Donner.

Negatieve optie

Een tweede bezwaar dat de Consumentenbond heeft is dat deelnemers van de drie Nationale Goede Doelen Loterijen weliswaar middels een brief op de hoogte worden gebracht van de toeslag van €5,25 die per lot (met een maximum van drie loten per loterij), wordt geheven maar de deelnemers moeten zelf actie ondernemen als zij dit niet willen. De minister van Justitie heeft nota bene ingestemd met deze wijze van deelname, tegen het oorspronkelijke advies van het College van Toezicht op de Kansspelen in.

De Consumentenbond vindt deze zogenaamde negatieve optie zeer verwerpelijk. Iedere Nederlander moet zelf de keuze moet maken of hij een bijdrage wil leveren aan de viering van het jubileum.

Afmelden moet gratis

Aan deze min of meer gedwongen winkelnering doen ongeveer 6 miljoen loterijdeelnemers automatisch mee. Om te voorkomen dat men ongevraagd meespeelt, moeten mensen zelf in actie komen en zich afmelden voor de extra trekking via een telefoonnummer dat 15 eurocent per minuut kost.

De Consumentenbond is van mening dat er op z'n minst een gratis telefoonnumeer beschikbaar moet zijn voor afmelding. Minister Donner heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat ook hij vindt dat consumenten zich gratis moeten kunnen afmelden. Of de loterijen hieraan gehoor zullen geven, is op dit moment nog niet bekend.

Meerdere loten

Veel deelnemers spelen ook nog eens mee met meerdere loten meespelen. Daardoor wordt er niet een eenmalig bedrag van €5,25 wordt geheven, maar dit bedrag per lot. In de communicatie wordt onvoldoende helder gemaakt dat een consument die in meerdere loterijen meespeelt (maximaal) 9 keer voor €5,25 kan worden aangeslagen.