Zorgen over invoering nieuw zorgstelsel

Het is niet verantwoord dat het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 wordt ingevoerd als de positie van consumenten vóór die tijd niet sterk wordt verbeterd.

Consumenten kunnen nooit een goede keuze maken tussen zorgverzekeraars als er bijvoorbeeld een woud aan polisvormen ontstaat of er geen goed toezicht is op de informatie die verzekeraars verstrekken. Ook staat de huidige planning van het wetgevingstraject een zorgvuldige invoering van het zorgstelsel in de weg. Dat kan leiden tot een administratieve chaos bij de zorgverzekeraars.

Deze boodschap heeft de Consumentenbond verwoord in een brief aan minister Hoogervorst en de leden van de Tweede Kamer. De minister wil op korte termijn met de bond in gesprek.

