Gratis afmelding jubileumtrekking mogelijk

Na druk van de Consumentenbond en minister Donner van Justitie hebben de Goede Doelen Loterijen besloten een gratis telefoonnummer beschikbaar te stellen. Het gratis telefoonnummer, 0800-1155, is met ingang van donderdag 24 maart 08.00 uur bereikbaar.

Tot die tijd geldt via nummer 0909-0011 het tarief van 1 cent per minuut, aangezien het technisch onmogelijk is het nummer op deze korte termijn gratis aan te bieden.

Negatieve optie

Deelnemers van de drie Nationale Goede Doelen Loterijen zijn weliswaar middels een brief op de hoogte gebracht van de €5,25 die per lot (met een maximum van drie loten per loterij) wordt geheven, maar de deelnemers moeten nog steeds zelf actie ondernemen als zij dit niet willen. De minister van Justitie heeft nota bene ingestemd met deze wijze van deelname, tegen het oorspronkelijke advies van het College van Toezicht op de Kansspelen in.

De Consumentenbond vindt deze zogenaamde negatieve optie zeer verwerpelijk. Iedere Nederlander moet zelf de keuze maken of hij een bijdrage wil leveren aan de viering van het jubileum. Aan deze min of meer gedwongen winkelnering doen ongeveer 6 miljoen loterijdeelnemers automatisch mee.

