Maand korting voor gedupeerde klanten van energiebedrijven

De Consumentenbond heeft op basis van het vandaag gepubliceerde onderzoek van toezichthouder DTe geen vertrouwen meer dat alle energiebedrijven per 1 juli hun administratieve problemen opgelost hebben. De bedrijven waarvoor dit niet geldt moeten op die datum gedupeerde klanten een genoegdoening bieden in de vorm van een korting van een maand op hun nieuwe energierekening. Energiebedrijven die hun administratie wél op orde hebben, zoals Greenchoice en Eneco, worden hierdoor beloond voor hun goede gedrag.

Bij de Consumentenbond komen al maanden klachten binnen over hoge rekeningen, dubbele rekeningen en te laat verstuurde (eindaf)rekeningen. Dit is onacceptabel, omdat de energiebedrijven al meer dan een jaar beweren dat de klant niets zal merken van het vrijmaken van de energiemarkt.

Tijdig juiste factuur

De Consumentenbond heeft voortdurend aangedrongen op zekerheid voor consumenten dat ze een tijdige en juiste factuur krijgen en dat hun overstap goed verloopt. Dat dit niet is gerealiseerd kan alleen maar worden gekwaliceerd als een wanprestatie. Het voortdurend beloven van beterschap en daar geen gevolg aan geven is zeer schadelijk voor het vertrouwen van de consument in de energiesector en een goede marktwerking.

Als de energiebedrijven niet uit zich zelf overgaan tot het geven van de financiële genoegdoening dan zal de Consumentenbond de minister van Economische Zaken vragen dit wettelijk te regelen.