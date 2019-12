Comfortclip kan kinderzitje niet vervangen

Kinderen lopen bij een botsing kans op verwondingen aan hoofd, hals, borst en buik als de Comfortclip wordt gebruikt in plaats van een autokinderzitje of stoelverhoger. Uit onderzoek van de Consumentenbond en de ANWB blijkt dat de Comfortclip geen toegevoegde waarde biedt boven een gewone autogordel. De resultaten staan in de Consumentengids van april.

Geen goed alternatief

De Comfortclip is eenmalig aan te brengen aan de autogordel en laat het diagonale deel van de autogordel lager over de schouder van kinderen lopen als ze niet in een autokinderzitje worden vervoerd. De clip is geen goed alternatief voor de goedgekeurde kinderzitjes en stoelverhogers voor achterin de auto. De fabrikant van Comfortclip wekt de indruk dat voor kinderen geen zitje of stoelverhoger nodig is.

Botstest

De gezamenlijke botstest van de Consumentenbond en ANWB wijst uit dat een driejarige die één meter lang is en in een driepuntsgordel met de Comfortclip zit, maar zonder kinderzitje of stoelverhoger, bij een frontale botsing een kans loopt op verwondingen aan hoofd, hals en borst. Dat geldt ook voor een tienjarige van 1, 40 meter; die kan ook nog eens buikletsel oplopen. Dat komt doordat het heupdeel van de autogordel diep snijdt in de buik wat de Comfortclip juist zou moeten voorkomen.

Europese regels

De frontale-botstest van de Consumentenbond en de ANWB is strenger dan de wettelijke test, maar geeft de werkelijkheid beter weer. De Comfortclip is niet goedgekeurd op basis van Europese regels. De fabrikant zegt daarover in onderhandeling te zijn. De Consumentenbond zal bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn verontrusting uitspreken. De bond adviseert consumenten hun kinderen te vervoeren in goedgekeurde autokinderzitjes.

Lees ook

Het webdossier "Autokinderzitjes"

Koop direct via de webwinkel de Consumentengids van maart