Meldpunt Stop Telefoonterreur geopend

Ook last van ongewenste telefoontjes tijdens die spannende film? Meld het ons via het meldingsformulier. Wij willen graag weten waar u zich aan ergert en om welke bedrijven het gaat. En ook of u gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van blokkade voor verkooptelefoontjes en of u daarna nog gebeld wordt.

Bron van irritatie

Voor veel consumenten is telemarketing een bron van irritatie. Dit signaal krijgt de Consumentenbond al wat langer. Met het Meldpunt wil de bond weten hoe groot het probleem is. Ook willen we graag weten waar het knelt. Zijn het de afmeldmogelijkheden, de onbekendheid van consumenten hiermee, of houden de telemarketeers zich niet aan de wettelijke regels?

Online meldpunt

Het meldpunt van de website is geopend tot en met zondag 3 april.

Bellen kan ook

Van 30 maart tot en met 1 april kunt u ons ook telefonisch bereiken. U kunt bellen op de volgende tijden: