Bond kiest gezond op Huishoudbeurs

Denkt u te weten hoelang u moet fietsen om een klein pakje dubbeldrank te verbranden? Dan moet u zeker even langskomen bij onze stand op de Huishoudbeurs. U kunt hier tien dagen lang meedoen aan onze prijsvraag over gezonde voeding.

Prijsvraag

De prijsvraag bestaat uit twee vragen over gezonde voeding en het afmaken van een slagzin. Onder alle goed ingevulde quizformulieren verloten we tien keer een jaarabonnement op de Consumentengids, leden die de gids al hebben mogen voor een jaarabonnement op een van de overige bladen kiezen.

Speeltjes bij gezonde producten

Verder zijn we heel benieuwd wat u vindt van onze stelling: ‘Cadeautjes en speeltjes horen eigenlijk in gezonde in plaats van in ongezonde producten voor kinderen’. U kunt op het quizformulier aangeven of u het met ons eens bent.

Locatie

Onze bus staat in de Amstelhal, dit is hal 7 en heeft standnummer 314 .

De Huishoudbeurs vindt plaats in de RAI in Amsterdam en is geopend van 1 april tot en met 10 april, van 11.00 tot 18.00 uur. Donderdag 7 april en vrijdag 8 april is de beurs tot 22.00 uur geopend.

Toegang

De toegangsprijs van de Huishoudbeurs is €13,50. 65plussers betalen €12, kinderen van 5 t/m 12 jaar mogen naar binnen voor €5,50 en voor kinderen t/m 4 jaar is entree gratis. Entreekaarten voor alleen de avondopeningen kosten €7,50.

De Huishoudbeurs viert dit jaar haar 60ste verjaardag en is daarom extra feestelijk aangekleed. Ook zijn er veel feestelijke activiteiten. Voor alle bijzonderheden kunt u kijken op www.huishoudbeurs.nl.