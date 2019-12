Bond moet uitspraak webcam rectificeren

De Consumentenbond wil niet in een samenleving leven waarin consumenten worden gevolgd door camera’s uit commerciële motieven. Wij vinden het al erg genoeg dat dit om veiligheidsredenen soms noodzakelijk is. Daarom is de bond tegen het webcaminitiatief in het verweer gekomen. Onze actie bestond uit het schrijven van een column in de Consumentengids, evenals een aantal artikelen in de Consumentengids en op onze website waarin wij onder meer u hebben gevraagd wat u ervan vindt. Wij hebben ook onze mening gegeven en daarbij woorden als “gegluur” gebruikt. Daarnaast hebben we de vraag of een webcam met commerciële doelstellingen in strijd is met de Wet Bescherming Persoongegevens neergelegd bij het College Bescherming Persoonsgevens. We hebben hierop nog geen antwoord gekregen.

Naar aanleiding van onze publicatie heeft de C1000-winkelier een kort geding aangespannen tegen de Consumentenbond aangezien hij zich in zijn goede naam aangetast voelt. De rechter heeft de bond vandaag veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op zijn website en in de Consumentengids.

De Consumentenbond maakt zich zorgen over de beperking van zijn actierecht. “Natuurlijk moeten wij zorgvuldig zijn, maar daarnaast moeten wij ook in de gelegenheid zijn om te zeggen wat wij ergens van vinden,” aldus algemeen directeur Felix Cohen van de Consumentenbond in een eerste reactie.

De Consumentenbond beraadt zich de komende dagen over het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak en over verdere acties tegen marketingcamera’s.