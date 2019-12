Consumenten kunnen zelf ziekenhuis kiezen

Op Kiesbeter.nl wordt vandaag het onderzoek van de Consumentenbond naar de 'etalage-informatie' van ziekenhuizen gepubliceerd, zoals informatie over specialismen en voorzieningen. Dit is de eerste stap in een nieuwe ontwikkeling, waarbij consumenten zelf een afgewogen keuze voor een ziekenhuis gaan maken. Het onderzoek wordt in de loop van 2005/2006 uitgebreid met gegevens over medische kwaliteit en patiënttevredenheid.



Consumenten gaan nu nog vaak automatisch naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of naar het ziekenhuis waarnaar de huisarts verwijst. Om de kwaliteit van ziekenhuizen te verbeteren, is het de bedoeling dat consumenten gaan kiezen tussen ziekenhuizen. Dat betekent wel dat consumenten de informatie nodig hebben om een goede keuze te kunnen maken. In de huidige situatie is die informatie er gewoonweg niet of is de informatie lastig terug te vinden. En een vergelijking tussen ziekenhuizen is er al helemaal niet.

Met de presentatie van de 'etalage-informatie' van ziekenhuizen is vandaag de eerste stap gezet naar een goede ziekenhuisvergelijking. Het gaat hier om informatie over ligging, bereikbaarheid, parkeren, voorzieningen, specialismen, bezoekuren, winkels, maaltijden, kamers, etc. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten naast medische kwaliteit dit soort kenmerken van ziekenhuizen belangrijk vinden. De gegevens zijn verzameld via een enquête onder de ziekenhuizen en zijn vandaag gepubliceerd op kiesBeter.nl, een site van de overheid die de komende maanden wordt aangevuld met onder andere wachttijden, tarieven en prestaties op het medische vlak.

De Consumentenbond gaat dit jaar - samen met NPCF en in opdracht van ZonMW - de 'etalage-informatie' van ziekenhuizen uitbreiden met informatie over medische kwaliteit, waardoor consumenten nog beter een afgewogen keuze tussen ziekenhuizen kunnen maken. Die medische kwaliteit wordt onderzocht aan de hand van in eerste instantie een zevental veelvoorkomende aandoeningen: borstkanker, hartfalen, diabetes, spataderen, incontinentie en neus- en keelamandelen en knie- en heupoperaties. Bij ziekenhuizen wordt de informatie verzameld die patiënten belangrijk vinden bij een behandeling. Samen met de ervaringen van patiënten die op kiesBeter.nl komen, kunnen mensen zo zelf gemakkelijk en snel zien welk ziekenhuis voor hen het beste scoort bij een specifieke aandoening.

