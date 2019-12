EasyJet gaat over op inclusief-prijzen

De Consumentenbond is verheugd dat easyJet heeft aangekondigd voortaan met all-in prijzen te adverteren.

De bond strijdt al een paar jaar tegen het feit dat vliegmaatschappijen en reisorganisaties in hun aanbiedingen de exclusief-prijs noemen. Voor consumenten is het ondoenlijk om prijzen met elkaar te vergelijken omdat daar nog veel toeslagen bijkomen zoals luchthavenbelasting, administratiekosten, brandstoftoeslag en dergelijke.

Dat betekent dat de uiteindelijke reissom veel hoger uitvalt, in sommige gevallen zelfs twee keer zo hoog als waarmee geadverteerd wordt. EasyJet heeft met het aankondigen van alle-in prijzen een goede stap gezet.

Goede voorbeeld

De bond hoopt dat de reissector en andere vliegmaatschappijen dit goede voorbeeld van easyJet gaan volgen. Een minpuntje is nog wel dat de prijzen van easyJet exclusief de kosten van een creditcard zijn. Dat is vreemd omdat alleen met een creditcard betaald kan worden. Beter zou zijn om ook die toeslag in de prijs op te nemen.



De bond blijft overigens bij de overheid aandringen op wettelijke maatregelen die er voor zorgen dat er geen exclusief prijzen gecommuniceerd mogen worden. Dit in navolging van andere landen zoals Duitsland, waar het ook verboden is.