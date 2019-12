De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft ons bij vonnis van 5 april 2005 veroordeeld de navolgende rectificatie te plaatsen.

Op onze website hebben wij een artikel gepubliceerd onder de kop "Klachten Pretium Telecom". Hierin staat dat Pretium brieven verstuurt met de tekst "Enige tijd geleden heeft u zich bij ons aangemeld, maar uw handtekening ontbrak op het aanmeldformulier, waardoor wij uw aansluiting nog niet in orde kunnen maken. Voor het gemak treft u hierbij een nieuw formulier aan, dat u kunt ondertekenen". Wij hebben geschreven dat Pretium in eerste instantie heeft toegegeven dat de brief is verstuurd als manier om nieuwe klanten te interesseren. Deze mededeling is onjuist. Door deze onjuiste mededeling in combinatie met de rest van het artikel wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat Pretium zich schuldig maakt aan misleiding van het publiek. Hiervan is echter niet gebleken. Pretium heeft verklaard dat de genoemde brief als gevolg van een administratieve vergissing is verstuurd aan mensen die zich niet hadden aangemeld. Wij beschikken niet over concrete aanwijzingen dat deze verklaring niet juist is. Wij bieden Pretium Telecom voor de plaatsing van dit artikel onze excuses aan.