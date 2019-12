Verkeersgegevens van internet en telefonie niet bewaren

De Consumentenbond en de digitale privacy-organisatie Bits of Freedom keren zich tegen de voorgenomen bewaarplicht van internet- en telefoongegevens van alle Europese burgers. Gisteren hebben de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd niet in te stemmen met de plannen van minister Donner van Justitie om in Europa een algemene bewaarplicht af te spreken.

De kosten van die bewaarplicht zijn nog niet precies vast te stellen maar het is duidelijk dat het om vele miljoenen euro's gaat. De Nederlandse overheid is niet van plan daaraan mee te betalen. De aanbieders van internet-en mobiele telefonie zullen deze kosten vervolgens doorberekenen aan de consument.

Natuurlijk begrijpen de Consumentenbond en Bits of Freedom dat de overheid opsporingsmiddelen nodig heeft om ernstige misdaad te bestrijden en de openbare veiligheid te garanderen. De gewone consument moet ondertussen wel gevrijwaard blijven van een nieuwsgierige overheid die hooibergen aan informatie verzamelt op zoek naar die ene speld.

Verstikkend effect

Door de invoering van een bewaarplicht zullen burgers zich bij elk telefoontje, bij elke muisklik en bij het intypen van een zoekwoord in Google moeten afvragen of die informatie, die dan bewaard gaat worden, ooit tegen hen gebruikt kan worden. Toezicht vanuit de overheid kan daardoor een verstikkend effect hebben op het gebruik van telecommunicatie. Het recht om in vrijheid, onbevreesd en met plezier te communiceren gaat verloren wanneer de overheid altijd over de schouder van de burger meekijkt.

Dinsdag 12 april is er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over de bewaarplicht van verkeersgegevens.

