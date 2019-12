Beuc stelt hoger beroep in tegen vonnis Sara Lee

Beuc geeft ook aan liever via andere wegen dan de rechter te komen tot een oplossing van het probleem van chemische stoffen in dit soort producten. Hierover gaat de organisatie graag in gesprek met de industrie.

Consumentenbond niet in hoger beroep

De Consumentenbond, die net als Beuc in kort geding is veroordeeld tot een rectificatie van eerdere berichten, tekent geen hoger beroep aan. In genoemd kort geding heeft de rechter geen onderscheid gemaakt tussen de uitingen van de Beuc en van de bond. Bovendien is de Consumentenbond lid van Beuc. Gezamenlijk is besloten dat de koepelorganisatie nu beroep aantekent. De Beuc is ook opdrachtgever van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de eerdere geuite zorg rondom chemische stoffen in luchtverfrissers.

Lees verder

Rechtzaken tegen de bond

Persbericht Beuc (pdf-bestand)