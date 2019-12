Bond betwijfelt of betalingsverkeer onrendabel is

De Consumentenbond vindt dat banken eerst de opbrengsten van betalingsverkeer inzichtelijk moeten maken, voordat ze de tarieven verder verhogen.

Hogere tarieven

De grote banken willen hogere tarieven voor het particuliere betalingsverkeer. Nadat eerder al ABN Amro en Rabobank zeiden na te denken over hogere prijzen, overweegt nu ook Postbank dat te doen. Het argument dat banken hiervoor geven is dat het betalingsverkeer onrendabel is.

Bewijzen

De Consumentenbond wil dat banken stoppen met het verhogen van de direct aan de consument in rekening te brengen tarieven - zoals bijvoorbeeld de kosten van betaalpassen - zolang niet bewezen is dat betalingsverkeer niet rendabel is.

Opbrengsten betalingsverkeer

Volgens de bond hebben de banken niet alleen kosten aan het betalingsverkeer, maar krijgen zij ook opbrengsten. Niet alleen via de jaarlijkse kosten voor passen, maar ondermeer ook doordat consumenten geen rentevergoeding krijgen op betaalrekeningen en tegen de 20% die ze moeten betalen als ze rood staan. De bond gaat via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer er op inzetten dat er een onderzoek gedaan moet worden naar de opbrengsten van betalingsverkeer.



Nma

Verder gaat de Consumentenbond de mededingingswaakhond, de Nma, vragen om onderzoek te doen naar de kosten die banken voor betalingsverkeer in rekening brengen. De banken lijken elkaar goed in de gaten te houden. Als de ene bank tarieven verhoogt, volgen niet veel later de andere banken ook. De bond vraagt zich af of er sprake is van afgestemd gedrag dat optimale concurrentie in de weg staat.