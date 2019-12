Goedkope wijn kan heel lekker zijn

Voor de Wijngids 2005 onderzocht de Consumentenbond meer dan 500 wijnen die voor minder dan acht euro te koop zijn in supermarkten en slijterijen. De Wijngids is vanaf vandaag verkrijgbaar.

In supermarkten en slijterijen zijn uitstekende wijnen te koop voor nog geen vijf euro per fles, zo blijkt uit het wijnonderzoek van de Consumentenbond. Een van de goedkoopste wijnen uit de test, de Pampas del Sur van €1,99, komt zelfs als beste uit de test. De smaak is lovenswaardig en daarnaast is de wijn chemisch correct. Maar andere wijnen scoren juist heel slecht.

Een panel van consumenten heeft de smaak van de wijnen beoordeeld. Dit in tegenstelling tot andere wijngidsen waar de wijnen vaak worden beoordeeld door één auteur. De Consumentenbond heeft naast de smaak ook de chemische kwaliteit getest.

