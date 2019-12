Consumentenbond blijft boodschappenmandjes vergelijken

Supermarkten kunnen het prijsniveau van het boodschappenmandje van de Consumentenbond niet succesvol manipuleren, zo blijkt uit een onderzoek van de bond. De bond had dit onderzoek ingesteld naar aanleiding van een vonnis in de rechtszaak van Albert Heijn tegen Peijnenburg. In dit vonnis werd gesuggereerd dat supermarkten slechts de producten in het boodschappenmandje in prijs verlaagden.

Supermarkten weten niet wanneer de prijspeiling plaatsvindt, en ook niet welke producten worden meegenomen in de peiling. Bovendien onderzoekt de bond het prijsniveau van supermarkten ook bij andere producten, zoals verse producten en huismerken, en niet alleen uit de A-merken die zich in het boodschappenmandje bevinden.

De leden van de Consumentenbond krijgen dus een juist beeld van hoe supermarkten zich in hun prijzen tot elkaar verhouden. In de presentatie van de prijsniveaus zullen in de toekomst ook kwaliteitsaspecten en aspecten op het gebied van eerlijke handel worden meegenomen.

Persbericht d.d. 13 april 2005