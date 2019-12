Bewaarplicht internetproviders uitgesteld

Het onlangs door de Consumentenbond en digitale privacy-organisatie Bits of Freedom bekritiseerde voornemen van de Europese ministers van Justitie om alle e-mail, telefoon en internetverkeer te bewaren is uitgesteld. Even leek het erop dat het Europees Parlement niet of nauwelijks betrokken zou zijn bij de besluitvorming.

Meer democratische besluitvorming

De Europese Commissie neemt het initiatief over en hierdoor krijgt het Europees Parlement waarschijnlijk zeggenschap over het onderwerp waardoor er meer democratische controle op de besluitvorming komt. Deze nieuwe wending is volgens de Consumentenbond hoopgevend voor het verdere verloop van de behandeling van het voorstel in de Europese Unie.

De bewaarplicht van alle telecom en internetgegevens van iedere Europese burger moet volgens de Europese ministers de strijd tegen misdaad en terrorisme vergemakkelijken, maar heeft nogal wat voeten in de aarde en is daarom volgens de Consumentenbond en Bits of Freedom niet doelmatig.

De Consumentenbond en Bits of Freedom begrijpen dat de overheid opsporingsmiddelen nodig heeft om ernstige misdaad te bestrijden en de openbare veiligheid te garanderen. De bewaarplicht voor alle verkeersgegevens schiet echter zijn doel voorbij. De consument moet vrij zijn van een overheid die hooibergen aan informatie verzamelt op zoek naar die ene speld.

Kosten doorberekend aan consument

Bovendien zijn de kosten van de voorgenomen bewaarplicht nog niet precies vastgesteld maar het is duidelijk dat het in dit voorstel om vele miljoenen euro’s gaat. De Nederlandse overheid is niet van plan daaraan mee te betalen. De aanbieders van internet-en mobiele telefonie zullen dan de kosten van het bewaren doorberekenen aan de consument.

Minister Donner heeft toegezegd om te onderzoeken of de bewaarplicht echt nodig en effectief is. De Consumentenbond en Bits of Freedom zal nieuwe ontwikkelingen rondom deze kwestie nauwlettend in de gaten houden.

