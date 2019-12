Snoep weg bij kassa

Wij pleiten er in de campagne Bond Kiest Gezond al een jaar voor dat de gezonde keuze makkelijker wordt gemaakt, supermarkten kunnen daar als het aan de bond ligt een belangrijke bijdrage aan leveren. Mensen worden tijdens het wachten bij de kassa nog even lekker verleid om snoep te kopen, zeker kinderen zijn daar erg gevoelig voor. Ook het snoep in de schappen op ooghoogte van kinderen zou moeten worden aangepakt.

Mensen eten steeds ongezonder en overgewicht neemt in Nederland snel toe. De bond vindt het daarom van essentieel belang dat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt: waarom geen verse aardbeien en kersen bij de kassa?