Keuzetermijn zorgverzekering biedt onvoldoende garantie

Op 1 januari wordt waarschijnlijk het nieuwe zorgverzekeringsstelsel van kracht. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de ruimte die consumenten krijgen om een zorgvuldige keuze voor hun zorgverzekering te maken.

Verzekeraars mogen u tot 16 december een aanbod doen. Dat aanbod is slechts 2 maanden geldig. Minister Hoogervorst heeft vastgesteld dat consumenten tot 1 mei 2006 de tijd hebben om te kiezen, maar dan is de termijn van het aanbod van uw verzekeraar allang verlopen.

Tijdsdruk

Het risico is dus groot dat u onder de tijdsdruk van de beperkte geldigheid straks ingaat op het aanbod van uw verzekeraar, zonder een zorgvuldige afweging te maken of een andere zorgverzekering beter bij uw wensen past. Als u al ver voor 16 december bericht krijgt van uw zorgverzekeraar, dan is het risico bovendien groot dat u te weinig tijd heeft om te vergelijken met alle andere verzekeraars.

Wat wil de bond?

De Consumentenbond eist daarom van minister Hoogervorst dat de geldigheid van het aanbod van de verzekeraars loopt tot 1 mei. Daarnaast zouden alle zorgverzekeraars op het zelfde moment met hun aanbod naar buiten moeten komen. Zo heeft u voldoende tijd heeft om een weloverwogen keuze te maken.

