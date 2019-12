Klaske de Jonge, directeur van de Consumentenbond, neemt plaats in de jury die gaat bepalen wie de ‘Stimuleringsprijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ gaat winnen. Deze MVO-prijs wordt in 2005 voor de derde keer uitgereikt en is een initiatief van het ministerie van Landbouw, LTO Nederland en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie. Bedrijven en organisaties uit de hele agrarische keten kunnen vanaf heden een voorstel indienen.

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ betekent dat bedrijven, meer dan de wet van hen vereist, rekening houden met de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en selecteert de vijf beste voorstellen. De jury bestaat naast Klaske de Jonge uit Pieter Winsemius (oud-minister en momenteel lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), José van Eijndhoven (voorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam) en Jan Meerman (vice-president van MKB Nederland). De genomineerden krijgen gelegenheid om hun aanpak te presenteren in het televisieprogramma ‘Nederland in bedrijf’ op RTL5. De prijsuitreiking vindt eind oktober plaats.

Voor meer informatie

Ministerie van LNV

Lees ook:

Dossier MVO